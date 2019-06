Bulgaria: sei nuove navi portarinfuse in fase di costruzione in Cina

- La Cina sta costruendo sei nuove navi portarinfuse per la Marina commerciale bulgara. Nel suo profilo Facebook ufficiale il ministero degli Esteri ha mostrato un'immagine del console generale della Bulgaria Dimitar Pamulov a Shanghai, in Cina, vicino a un rotore da 6 tonnellate della nave bulgara Rozhen che è stata costruita negli ultimi due anni. L'imbarcazione è in fase di realizzazione in uno dei cantieri navali cinesi vicino a Shanghai. La nave è stata commissione dalla Marina commerciale bulgara e registrata sotto bandiera maltese. Sei nuove navi portarinfuse sono in costruzione nei cantieri del gruppo Jiangsu Yangzijiang, il terzo più grande della Cina.(Bus)