Decreto crescita: Santanchè (FdI), è un decreto decrescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello approvato ieri alla Camera è un dl decrescita e non crescita come vogliono farci credere i 5Stelle. Nessuna misura a favore dell'industria e delle imprese, medie e piccole, che invece continuano a chiudere e licenziare. Senza parlare del paradosso salva Roma, tanto fumo negli occhi che non salverà la Capitale dai debiti ma la costringere a fare da traino ai comuni più piccoli in difficoltà, a cui non è stato neanche rivolto uno sguardo. L'arrivo in Senato è atteso con ansia e Fratelli d'Italia darà battaglia su un provvedimento vergognoso". Così l'on. Daniela Santanchè (Fdi). (Ren)