Bosnia: il marco convertibile festeggia i 21 anni di attività

- Il marco convertibile bosniaco celebra 21 anni della sua entrata in circolazione come valuta legale in Bosnia-Erzegovina. Le prime banconote del marco convertibile furono emesse il 22 giugno 1998, dopo quasi un anno da quando la Banca centrale bosniaca aveva iniziato le sue operazioni, mentre le prime monete il 9 dicembre 1998. Per un periodo nelle transazioni in Bosnia veniva accettato anche il marco tedesco, ma ben presto la valuta ufficiale ha cominciato a prevalere sull’altra e alla fine del 1999 divenne l'unica moneta con valore legale. Inizialmente la divisa era legata proprio a quella tedesco, ma con l’entrata in vigore della moneta unica europea si è attestato a un tasso di cambio fisso pari a 0,51129 euro per un marco bosniaco. (Bos)