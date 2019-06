Civitavecchia: controlli Cc su territorio, arrestato giovane spacciatore, denunciate altre due

- Prosegue il controllo del territorio messo in atto dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia. In manette è finita una persona e denunciare altre due in stato di libertà per reati vari. In particolare, i militari della sezione radiomobile hanno: arrestato un giovane 20enne, studente di Ladispoli, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane nel corso di un controllo e, alla successiva perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di grammi 100 di hashish, suddivisa in dosi, materiale per confezionamento e un bilancino di precisione. Esperite le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari; denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio una 19enne, cerveterana, poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stata trovata in possesso di grammi 21,62 di hashish, nonché di materiale di confezionamento e un bilancino di precisione. Infine è stato denunciato in stato di libertà un rumeno 30enne per ricettazione, poiché sottoposto a controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore risultato provento di denunciato il 26 aprile. Segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore per uso personale di sostanze stupefacenti una giovane cerveterana trovata in possesso di modica quantità di hashish e marijuana, sottoposta a sequestro. (Rer)