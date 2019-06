Myanmar: autorità impongono sospensione di internet in zona occidentale, "attività illegali"

- Le autorità del Myanmar hanno ordinato alle compagnie di telecomunicazioni di sospendere la loro copertura internet nella parte occidentale del paese, dove si stanno verificando scontri fra l'esercito e civili locali. Lo ha riferito la compagnia Telenor, principale operatore di telecomunicazioni del paese, precisando che l'ordine è stato diramato ieri dal ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni a tutte le compagnie che operano sul territorio nazionale. In una nota, Telenor riferisce che le autorità hanno ordinato di sospendere "temporaneamente" il servizio in nove comuni dello stato di Rakhine, il più coinvolto nella crisi della minoranza musulmana Rohingya, e nei vicini stati del Chin, come misura per evitare "il disturbo della pace e l'uso di Internet per coordinare attività illegali". Telenor Myanmar precisa che il blackout è stato imposto dalle 22 di ieri, venerdì 21 giugno, e precisa di aver chiesto "ulteriori chiarimenti sulla logica della chiusura" e ha sottolineato che "la libertà di espressione attraverso l'accesso ai servizi di telecomunicazione dovrebbe essere mantenuta a fini umanitari". Nel 2017 lo Stato di Rakhine è stato teatro di una sanguinosa operazione militare ai danni dei musulmani Rohingya, che ne ha spinti oltre 730 mila a fuggire in Bangladesh. Le Nazioni Unite ed altri organismi internazionali hanno accusato i militari del Myanmar di intenti genocidari. Le forze armate del Myanmar hanno ripetutamente negato di aver commesso e di stare commettendo atrocità contro la minoranza musulmana. (Inn)