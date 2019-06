Milano: infastidito da schiamazzi, scende in strada e insegue gruppo ragazzi con carabina ad aria compressa

- È sceso in strada con una carabina ad aria compressa per far smettere un gruppo di ragazzi che facevano, a suo dire, troppo rumore sotto la sua abitazione in piazzale Brescia. Una passante intorno alle 23.50 di sabato sera ha visto l’uomo armato inseguire i giovani e ha allertato subito il 112. Sul posto è intervenuta immediatamente una volante della Questura che però non ha trovato nessuno dei soggetti coinvolti. Dopo aver ricontattato la richiedente e ottenuto ulteriori dettagli, gli agenti hanno rintracciato nelle vicinanze l’uomo, un italiano di 75 anni, in possesso del fucile. Secondo quanto riferito dalla Questura, nessun colpo è stato sparato. Da un controllo a casa dell’anziano, con dei precedenti per minaccia e porto abusivo di armi, è stata trovata anche una Beretta 92fs, sempre ad aria compressa. Entrambe le armi sono state sequestrate. (Rem)