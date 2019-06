Libia: inviato Onu Salamé incontra generale Haftar a Bengasi, focus su scontri a Tripoli

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha annunciato che Ghassan Salamé, rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, ha incontrato il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), nella base aerea di ad Al Rajma, a Bengasi. Al centro dei colloqui “le ragioni che hanno portato agli attuali scontri, alla situazione umanitaria a Tripoli e le modalità per accelerare la transizione per raggiungere una soluzione politica", ha spiegato l'Unsmil. Almeno 42 civili sono morti e 134 sono rimasti feriti a Tripoli e dintorni dal 4 aprile scorso a causa dei combattimenti tra le forze dell'Lna e gli uomini del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. Secondo un rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), “bambini e donne continuano a rimanere intrappolati nel fuoco incrociato”. Tra l'11 e il 16 giugno nove civili sono stati feriti a seguito di attacchi aerei o bombardamenti. Le ostilità in corso hanno causato 93.925 sfollati. Secondo l’ultimo bilancio dell’Organizzazione mondiale della Sanità, il bilancio dei morti dall’inizio degli scontri (inclusi i militari) è di 691 con circa 4.012 feriti. Ieri il traffico aereo nell'aeroporto Mitiga di Tripoli, unico scalo a servire la capitale, era stato sospeso a causa della caduta di un missile nei dintorni della pista. (Res)