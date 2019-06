Albania: leader democratico Basha, proteste ultimi mesi sono richiesta di cambiamento

- La crisi politica in Albania potrà essere risolta solo rispettando gli standard europei. Lo ha detto il leader del Partito democratico albanese, Lulzim Basha, commentando l’ennesima serata di manifestazioni svoltasi ieri a Tirana. I democratici, all’opposizione in Albania, sono i principali sostenitori delle proteste di piazza antigovernative degli ultimi mesi. "L'oceano della speranza ieri sera a Tirana, questa maestosa unione della volontà dei cittadini, ha rappresentato la speranza per il popolo albanese di un cambiamento nel paese”, ha aggiunto Basha.(Alt)