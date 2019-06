Roma: scende in piazza il movimento "Roma non si chiude", per una città aperta e contro gli sgomberi

- Comincia a riaprirsi piazza Vittorio, a Roma, dove i movimenti per il diritto all'abitare, centri sociali e intellettuali hanno chiamato a raccolta i cittadini per la manifestazione 'Roma non si chiude' indetta per protestare contro la politica degli sgomberi voluta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e che, spiegano, oltre a mettere in strada decine di persone distruggerebbe "importanti realtà sociali". In piazza infatti ci sono tutti i rappresentanti delle occupazioni inserita nella lista degli sgomberi da effettuare del Viminale. La manifestazione nelle ultime settimane ha visto anche l'adesione convinta del fumettista Zerocalcare, che per l'occasione ha realizzato lo striscione che aprirà il corteo. Corteo che dopo aver transitato per piazza di Santa Maria Maggiore, via Cavour e via dei Fori Imperiali si concluderà in piazza Madonna di Loreto. In attesa della partenza sono alcune centinaia le persone arrivate in piazza nei pressi di via dello Statuto. Data la vicinanza del percorso della manifestazione con la sede di Casapound, per evitare tensioni con i manifestanti di sinistra, alcuni blindati della polizia sono parcheggiati a pochi metri dal palazzo occupato di via Napoleone III. Ad aderire alla manifestazione, oltre a centri sociali e movimenti per la casa anche 'Non una di Meno' ed alcune formazioni politiche come Potere al Popolo. (xcol3)