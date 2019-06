Roma: Foschi-Pacciotti (Pd), vietare concerto a villaggio Olimpico e sciogliere associazioni di ispirazione neofascista

- "Oggi alle 19 in via degli Olimpionici, in zona Villaggio Olimpico, ci sarà un concerto che raduna 7 band di chiara ispirazione neofascista e neonazista. Vorremmo sapere se l'organizzazione di questo evento è al corrente che in quell'area è fatto divieto di fare concerti e attività affini, divieto reso attuale da una precisa determina dirigenziale del Comune di Roma. Il concerto va annullato e l'associazione promotrice sciolta per evidente apologia di fascismo ". Lo dichiarano in una nota congiunta il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi e il coordinatore del Forum Immigrazione del Pd, Marco Pacciotti. (Com)