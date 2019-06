Maltempo: Granelli, perturbazione sta salendo da sud ovest, attenzione nelle prossime ore

- L'assessore alla mobilità del Comune di Milano Marco Granelli attraverso il suo profilo Facebook rende nota la situazione del Seveso e del Lambro alle ore 16.40: "Non piove più su bacini di Seveso e Lambro, ma una perturbazione sta salendo da sud-ovest dal basso Piemonte e la Liguria verso la Lombardia. Dovremmo porre attenzione nelle prossime ore per capire se questa perturbazione porterà temporali nelle nostre zone. Ora il Seveso è bassissimo, mentre il Lambro al parco Lambro è sempre alto, anche se in discesa, ma a monte di Monza è ancora stabile. Per questo abbiamo ancora attivo il Piano". L'assessore riporta anche i risultati del monitoraggio dei fiumi. I livelli idrometrici alle ore 16.30 del Seveso sono: Cesano Maderno 0.59 - Palazzolo 0.13 - Ornato 0.37- Valfurva 0.41 Livelli idrometrici del Lambro allo stesso orario: Peregallo -0.66 - Feltre 1.82. (com)