Milano: Atm, circolazione ripresa su M2, un uomo si era gettato sui binari

- La circolazione sulla linea metropolitana M2 è ripresa regolarmente su tutta la tratta. Lo riferisce l'Atm. Secondo quanto appreso intorno alle 15.30 un uomo si è gettato sui binari dalla banchina della fermata di Centrale, in quello che è ritenuto dalle forze dell’ordine un sospetto tentativo di suicidio. Il macchinista del treno in arrivo è riuscito a rallentare, con una brusca frenata, impattando a velocità ridotta l’uomo. Il mancato suicida, che non ha riportato gravi conseguenze, è stato poi aiutato dai passeggeri in attesa a risalire sulla banchina dove è stato poi soccorso dal 118. Non risultano esserci feriti tra i viaggiatori a bordo del treno, caduti a causa della frenata di emergenza. Per circa un’ora la circolazione era stata interrotta tra Lambrate e Cadorna per permettere i rilievi tecnici dell’autorità giudiziaria. (Rem)