Iran: media, “giustiziata una spia della Cia”

- L'Iran ha giustiziato un ex contraente del ministero della Difesa condannato per spionaggio in favore della Central Intelligence Agency (Cia), l'agenzia di spionaggio civile degli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia di stampa semi-ufficiale “Isna”. "Jalal Haji Zavar, un contractor dell'organizzazione aerospaziale del ministero della Difesa che era una spia della Cia e del governo degli Stati Uniti, è stato giustiziato", ha spiegato la "Isna", senza fornire ulteriori dettagli sulla data di esecuzione. Secondo l'emittente governativa “Irib”, Haji Zavar ha lasciato il suo incarico nove anni fa ed è stato condannato da un tribunale militare dopo che gli inquirenti avevano scoperto documenti e apparecchiature per lo spionaggio nella sua abitazione. L'uomo è stato giustiziato nella prigione di Rajai Shahr a Karaj, a ovest di Teheran, “negli ultimi giorni”, ha aggiunto l'emittente. (Irt)