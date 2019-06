Roma: Zannola (Pd), da cittadini avviso di sfratto a Raggi, modello governo M5s ha fallito

- "Il sondaggio di oggi sull'operato della sindaca Raggi fotografa la realtà di una città nella palude dove ormai non vengono erogati neanche i servizi minimi essenziali. I cittadini mandano un avviso di sfratto al peggior sindaco che si sia visto nella Capitale che dimostra il fallimento di governo del M5s di Luigi Di Maio anche a livello locale. Il Pd capitolino non può perdere altro tempo: dobbiamo aprire quanto prima il percorso per l'alternativa aprendo alle forze migliori della città e uscendo fuori dal recinto della difesa delle posizioni di rendita che appartengono a stagioni politiche ormai terminate". Così, in una nota, il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola. (Com)