Infrastrutture: Albania, completati lavori ricostruzione strada Varibop-Vjosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di ricostruzione della strada Varibop-Vjosa sono già stati completati grazie al piano di investimenti locali effettuati dal comune di Fier. Lo ha dichiarato il sindaco della città, Armando Subashi. "L'asfaltatura di questa strada fornirà una soluzione ai problemi di vecchia data affrontati dagli abitanti dei due villaggi", ha detto Subashi. Il comune di Fier ha anche completato un importante investimento nella riabilitazione della fornitura idrica, garantendo la massima sicurezza e qualità dell'acqua per i residenti della zona. "Dopo le elezioni del 30 giugno, miriamo a lavorare duramente per migliorare la vita dei cittadini. Il programma di rinascita urbana sarà esteso a tutte le aree rurali. L'intero programma del governo albanese per il miglioramento delle infrastrutture stradali, delle infrastrutture energetiche, della fornitura idrica e della rete fognaria ha sicuramente favorito una rinascita del villaggio ", ha detto Subashi(Alt)