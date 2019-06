Roma: Raggi, bellissima edizione della Festa della Musica. Capitale si dimostra città vitale e attiva al pari capitali europee

- "Roma ha dato vita ad una bellissima edizione della Festa della Musica. Ieri sera, dalle 16 alle 24, sono stati oltre 500 gli appuntamenti in tutti i Municipi e più di 4.800 i musicisti iscritti al sito". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Io li ringrazio e ringrazio anche tutti quei cittadini che, numerosi - aggiunge - hanno deciso di partecipare andando ad ascoltare, ballare, festeggiare con i musicisti. E, cogliendo lo spirito libero della manifestazione, hanno trascorso il pomeriggio e la sera celebrando il solstizio d'estate e la Festa della Musica, proprio come in tante altre città del mondo. Roma sempre di più, anche grazie ad iniziative come questa, dimostra di essere una città di cultura, vitale, attiva, al pari delle altre capitali europee". (Rer)