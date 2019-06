Olimpiadi 2026: Fontana a Losanna, prudenti e ottimisti, pronti a dare il colpo di reni decisivo

- "Prudenza, perché in questi casi non può essere diversamente, e moderato ottimismo perché siamo consapevoli di poter contare su una proposta di qualità. Una proposta, quella di Milano-Cortina, basata appunto sulla qualità dei nostri luoghi, dei nostri impianti e sul rispetto della sostenibilità ambientale, interpretando al meglio le richieste del Cio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Losanna rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella città svizzera dove lunedì si deciderà la sede delle Olimpiadi invernali 2026. Il presidente Fontana ha quindi aggiunto: "avete presente il colpo di reni decisivo di Arianna Fontana proprio sulla linea del traguardo? Ecco - ha concluso il governatore della Lombardia - siamo prontissimi a interpretare quel gesto per regalare all'Italia le Olimpiadi invernali 2026". Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha anche pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale il video della partenza della delegazione regionale. Nella clip insieme al governatore lombardo anche l'assessore al Bilancio Davide Caparini e il sottosegretario ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi. "Per ora abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare con grande impegno - ha dichiarato nel video Fontana - speriamo che questi ultimi giorni riescano a darci il risultato sperato". (com)