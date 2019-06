Rifiuti Roma: Ama, anche oggi operazioni di raccolta e sanificazione cassonetti. Raccolte 20 tonnellate di ingombrati

- "Prosegue anche oggi nei 4 turni di lavoro (mattina/pomeriggio/semi-notte/notte) l’impegno di Ama, d’intesa e coordinamento con Roma Capitale, per ripristinare adeguati standard di decoro in tutti i quadranti cittadini. Operatori ecologici e tecnici aziendali sono al lavoro nelle aree che, a macchia di leopardo, presentano tuttora disagi. Tra le strade in cui è intervenuta l’azienda nelle ultime ore: via Cassia, via Ghisalba, via Macherio (XV municipio), via dei Papiri (Santa Palomba – XII municipio)". Così una nota di Ama. "A supporto delle attività di raccolta - aggiunge -anche domani, domenica, il tmb aziendale di Rocca Cencia sarà attivo per garantire il trattamento dell’indifferenziato. In corso, a ciclo continuo, anche operazioni di igienizzazione e sanificazione intorno alle postazioni dei cassonetti stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici. Da inizio settimana, sono già oltre 8.500 i contenitori stradali igienizzati". (segue) (Com)