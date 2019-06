Iraq: completamento squadra di governo rinviato a lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato rinviato a lunedì 24 giugno il voto della Camera dei rappresentanti irachena previsto oggi per coprire i quattro incarichi ancora vacanti nel governo di Adel Abdul Mahdi: i ministri dell’Interno, della Difesa, della Giustizia e dell’Istruzione. Mohamed al Halbusi, presidente del parlamento federale, ha detto che la lista dei candidati sarà consegnata nel corso della settimana per completare le necessarie procedure di verifica. Secondo fonti parlamentari sentite da "Agenzia Nova", Abdul Mahdi proporrà il generale Abdul Ghani al Asadi, ex capo delle forze anti-terrorismo, come nuovo ministro dell’Interno; il generale Najah al Shammari per la guida del dicastero della Difesa; Safana al Taei per il ministero dell’Istruzione e Rizkar Mohammed per la guida del dicastero della Giustizia. (segue) (Irb)