Iraq: completamento squadra di governo rinviato a lunedì (2)

- Il 25 ottobre scorso è stato varato il nuovo governo iracheno guidato da Adel Abdul Mahdi, già vicepresidente e dirigente del Supremo consiglio islamico dell’Iraq (Isci), al termine di una lunga gestazione iniziata cinque mesi prima, all’indomani delle elezioni politiche. L’esecutivo si è trovato dinnanzi compiti non semplici, fra i quali spiccavano la lotta alla corruzione (tema che aveva dominato la campagna elettorale), il ripristino dei servizi pubblici, la ricostruzione delle aree liberate dallo Stato islamico e la messa in sicurezza di ampie fette di territorio dove ancora sono attive cellule jihadiste dormienti. Tali temi restano all’ordine del giorno, ma sono improvvisamente passati in secondo piano nelle ultime settimane: in questo periodo, infatti, il governo di Abdul Mahdi si trova ad affrontare sfide sul piano interno e regionale che ne mettono a repentaglio la stessa sopravvivenza. (segue) (Irb)