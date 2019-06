Economia: Conte, la crescita non è sufficiente per una vita felice

- “La crescita economica non può essere considerata sufficiente per una vita felice”. Così il premier Giuseppe Conte oggi a Teramo al Forum internazionale del Gran Sasso organizzato dall’Università. “Occorre guardare ad altri indicatori – ha indicato -: la sostenibilità, la protezione dei beni comuni, la salute, la qualità dell'esistenza, la tutela del paesaggio, l'accesso alla cultura, al godimento della bellezza naturale e artistica di cui l'Italia è ricca, il diritto allo studio". "Anche per questa ragione ho costituito una cabina di regia sul benessere che affiancherà costantemente l'azione di Governo – ha concluso Conte - Sembra la solita cabina di regia ma invece è rivoluzionaria: io come decisore politico e i miei ministri saremo costantemente chiamati a confrontarci con le ricadute sul piano sociale e personale della nostra azione di Governo". (Ren)