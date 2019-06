Dl crescita: Bernini (FI), è duro colpo all’industria

- "Il decreto crescita (o decrescita?) approvato ieri dalla Camera è un altro duro colpo all'industria, e al Senato daremo battaglia raccogliendo l'appello lanciato dal presidente di Confindustria, perché modificare le regole del gioco con effetto retroattivo, come è stato fatto sull'Ilva con l'introduzione di responsabilità pregresse in materia di inquinamento ambientale, significa non rispettare i patti e far fuggire le imprese”. Lo ha dichiarato in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. “Nel frattempo i cantieri restano bloccati – ha proseguito -, sulla Tav non ci sono passi avanti e le trivellazioni sono ferme. Per non parlare di salario minimo e di reintroduzione della scala mobile. Sta prevalendo, insomma, la politica luddista dei Cinque stelle, con buona pace del ribaltamento di forze nella maggioranza che avrebbe dovuto dar più voce alla Lega, che dice di essere il partito delle imprese ma, allora, avrebbe il dovere di dimostrarlo”. “Se il pil è sottozero, prima di dare colpe ai complotti esterni, diano almeno un'occhiata a quello che fa il governo", ha concluso Bernini. (Ren)