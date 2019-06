Russia-Regno Unito: Putin, pronti a collaborare con nuovo premier britannico

- La Russia è pronta a collaborare con qualsiasi primo ministro eletto del Regno Unito. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'emittente “Rossija 1”, affermando di non sostenere alcun potenziale candidato. "La persona, che sarà eletta dal Partito conservatore, diventerà il primo ministro e noi lavoreremo con chiunque", ha detto Putin. Il presidente ha anche definito "strano" il sistema di elezione del primo ministro nel Regno Unito. "L'unica cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è che per tutto il tempo ci puntano il dito contro per l’andamento del processo democratico in Russia, il diritto di voto e così via. La regina, come sappiamo, non risolve alcun problema e svolge i doveri formali del capo dello Stato, mentre il primo ministro ha tutti i poteri. Sappiamo che il primo ministro, Theresa May, si è dimessa e ora come se ne elegge uno nuovo? Con delle elezioni generali? No, attraverso un congresso di partito”, ha detto Putin. (segue) (Rum)