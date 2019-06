Litorale Roma: al via diffusione francobollo 75esimo anniversario sbarco alleato di Anzio

- Questa mattina, presso la sede museale di Villa Adele, è stato presentato il nuovo francobollo "75° anniversario dello sbarco Alleato di Anzio - Anzio e Nettuno i Luoghi della Memoria", emesso dal ministero dello Sviluppo economico, dall'Ipzs e dalle Poste italiane. Insieme all'edizione speciale del francobollo, inoltre, è disponibile anche il materiale tipografico: cartoline, bollettini illustrati, folder e tessere filateliche, con il relativo annullo. La prima tiratura è pari a circa 300.000 francobolli, che saranno disponibili in tutta Italia e in gran parte del mondo. Lo ha reso noto il comune di Anzio. All'evento, promosso dal presidente del Museo dello sbarco di Anzio, Patrizio Colantuono, sono intervenuti il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola e gli assessori neroniani Laura Nolfi e Velia Fontana. I funzionari del ministero dello Sviluppo economico e delle Poste, insieme ai due sindaci ed alla presenza degli intervenuti, hanno eseguito il primo annullo filatelico. (segue) (Com)