Litorale Roma: al via diffusione francobollo 75esimo anniversario sbarco alleato di Anzio (2)

- Questa sera, dalle ore 19 alle ore 23, nelle vicinanze di piazza Garibaldi, in concomitanza con la Roger Waters Night, sarà attivo un gazebo delle Poste e del Museo dello sbarco di Anzio, dedicato ai cittadini ed ai turisti, che potranno acquistare gli originali prodotti filatelici. Durante la mattinata, inoltre, i sindaci De Angelis e Coppola sono stati protagonisti del collegamento con i ventisei cicloamatori, dell'associazione Pedalando nella storia, che proprio oggi hanno tagliato il traguardo nella città di Colleville-sur-Mer, luogo dello storico Sbarco in Normandia; 1.944 km di percorso, per una storica impresa sportiva, iniziato lo scorso 12 giugno dal Museo dello sbarco di Anzio. (Com)