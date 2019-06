Torino: Intesa San Paolo-Federazione pubblici esercizi, accordo per favorire ristorazione e turismo

- Intesa Sanpaolo e FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, hanno siglato un accordo a favore delle oltre 100.000 aziende associate alla Federazione che operano nel settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo. Prevede una spinta ai pagamenti digitali con azzeramento delle commissioni per gli esercenti per tutte le transazioni POS sotto i 15 euro; la proroga del finanziamento per i creditori di Qui! Group; finanziamenti a condizioni agevolate e formazione per incentivare gli investimenti. L’incontro organizzato in collaborazione con Ascom ed Epat Torino e provincia, vuole offrire un approfondimento sulle opportunità offerte dai pagamenti digitali e da una più consapevole cultura del credito, nello specifico settore dei Pubblici Esercizi. I contenuti della convenzione saranno presentati Lunedì 1° luglio 2019 - ore 15.00 Ascom - Epat Torino, via Massena 20 - Torino Salone Massena. (Rpi)