Italia-Egitto: senatrice Rojc (Pd), “forti legami Salvini con Al Sisi”

- La scomparsa degli striscioni per Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo, “risponde a una precisa linea di politica estera della Lega, oltre che alla predisposizione a mettere sotto il tappeto le questioni dei diritti umani”. Lo afferma la senatrice del Partito democratico (Pd) Tatjana Rojc, commentando la decisione del sindaco leghista neoeletto a Sassuolo (Modena) di far rimuovere lo striscione, finora presente sul balcone della facciata del municipio, dopo che lo stesso aveva fatto il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. I legami tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e l'Egitto del presidente Abdel Fatah Al Sisi “sono noti e rivendicati", prosegue la Rojc. “Siamo di fronte a un'operazione condotta a freddo, non a casi isolati, annunciata nei suoi presupposti politici da Salvini già un anno fa, quando ad Al Jazeera (non a caso) dichiarava che 'non si possono annullare i rapporti con l'Egitto in attesa di sviluppi sul caso Regeni', dando piena fiducia ad Al Sisi. Fedriga semplicemente si allinea, alza la voce e cita altre vittime - conclude - non per allargare il ricordo a loro, ma per mettere da parte Giulio". (Com)