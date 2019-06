Maltempo: allagato sottopasso di via Libertà a Monza, in corso operazioni svuotamento

- A causa delle forti piogge della mattina a Monza si sono verificati diversi allagamenti, tra cui il sottopasso di via Libertà. Lo comunica il Comune di Monza sottolineando che dalle 8:30 le precipitazioni in città sono state pari a 100 mm. Per riportare la situazione alla normalità sono state dispiegate nove squadre operative sul territorio. Sono in corso operazioni di svuotamento del sottopasso di via Libertà compatibilmente con la capacità delle condutture fognarie di ricevere l’acqua piovana accumulata.(Com)