Roma: controlli Polizia locale in zona Colosseo, 60 venditori abusivi fermati in una settimana

- Proseguono senza sosta i controlli nell'area del Colosseo da parte della Polizia locale di Roma Capitale. Solo questa settimana sono stati fermati oltre 60 venditori abusivi e sequestrati migliaia gli articoli illegali tra bottigliette d'acqua, cappelli, souvenir e bastoni per selfie. Quattro le persone denunciate, di cui due arrestate per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Sono oltre 60mila gli accertamenti svolti dall'inizio dell'anno a contrasto dell'abusivismo commerciale, nel solo centro storico, da parte della Polizia locale. Oltre 100mila su tutto il territorio capitolino. Sono 212 i venditori abusivi fermati in questi primi mesi del 2019, che si vanno ad aggiungere ai circa 500 dell'anno scorso. Sequestrati diverse categorie di articoli venduti illegalmente in funzione della zona e tipologia di turista: dai foulard utilizzati per entrare all'interno delle chiese, alle bottigliette d'acqua nei punti più assolati del Colosseo e di via dei Fori Imperiali. I venditori appartengono a varie nazionalità, con un numero maggiore proveniente dal Bangladesh e dal Senegal. I controlli finalizzati al contrasto delle forme di abusivismo commerciale proseguiranno non solo con verifiche su strada ma anche con quelle specifiche attività di indagine per colpire la filiera del falso, i fornitori di chi poi vende illegalmente nelle vie della città. (Rer)