Asean: ministro Esteri thailandese, Myanmar e Bangladesh collaborino su questione Rohyngya

- E' necessario che i governi di Myanmar e Bangladesh discutano della questione dei Rohingya e stabiliscano un'agenda per il loro rimpatrio. Lo ha detto il ministro degli Esteri thailandese Don Pramudwinai nel suo intervento al vertice Asean, aperto oggi a Bangkok alla presenza dei capi di stato e di governo dei dieci paesi membri e sei Stati dell’Asia Pacifico che già si sono dotati di accordi di libero scambio con l’organizzazione regionale: Australia, Cina, India Giappone, Corea del Sud e Nuova Zelanda. In rappresentanza del paese ospitante del summit, e benché il gruppo abbia una politica di non ingerenza negli affari interni dei paesi membri, Pramudwinai ha sollecitato i due paesi a prendere in mano la questione, riferendo che Naypyidaw si è impegnata con Asean ad emettere documenti identificativi ai rifugiati nel processo di rimpatrio nello stato di Rakhine. "Asean riconosce l'intenzione del Myanmar di risolvere questo problema e contribuirà a promuovere il processo in questione", ha detto Pramudwinai. (segue) (Fim)