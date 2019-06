Maltempo: assessore Granelli, meteo in netto miglioramento, non dovremmo avere altre esondazioni

- Per l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, nel proseguimento della giornata non si dovrebbero più verificare ulteriori esondazioni a Milano del fiume Seveso. "La situazione meteo - scrive in un post Facebook - è in netto miglioramento, non piove più sui bacini di Seveso e Lambro. I livelli del Seveso sono ormai notevolmente bassi, il Lambro sta scendendo ma molto lentamente. Non dovremmo avere altre esondazioni. Tutte le squadre - conclude l'assessore - stanno lavorando per riaprire quanto prima le strade". (Com)