Ue: Ravetto (FI), per evitare procedura necessaria trattativa con governo coeso

- "La decisione di aprire o meno una procedura di infrazione verso uno Stato alla fine è una decisione politica e quindi, per evitarla, si deve avviare una seria trattativa politica ma per fare questo è necessario un governo coeso e non una maggioranza litigiosa su tutto". Lo ha detto Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, in una dichiarazione ai tg.(Ren)