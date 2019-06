Egitto-Italia: ministro dell'Ambiente sarà ospite della fiera Ecomondo 2019

- L’Egitto intende rafforzare la cooperazione con l’Italia nei settori della tutela dell’ambiente, della gestione dei rifiuti solidi, dell’economia circolare e della biodiversità. A tal riguardo, il ministro dell’Ambiente dell’Egitto, Yasmin Foaud, sarà ospite della 23ma edizione fiera Ecomondo 2019 in programma a Rimini dal 5 all’8 novembre. L’invito da parte degli organizzatori è stato uno degli argomenti discussi ieri dall’ambasciatore d’Italia al Cairo, Giampaolo Cantini, come riferito dallo stesso dicastero egiziano dell’Ambiente in una nota. Foaud ha accolto favorevolmente l'invito, confermando che il suo paese intende rispettare gli impegni della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento. L’esponente del governo del Cairo ha confermato la volontà dell’Egitto di cooperare con l’Italia nel settore della protezione dell’ambiente, prendendo spunto in particolare dall’esperienza italiana nel campo delle biodiversità. Sempre secondo il comunicato del ministero, i due hanno discusso della cooperazione nel campo della gestione dei rifiuti solidi, con riferimento alla terza fase del un progetto di gestione dei rifiuti solidi nel governatorato di Minya dell'Alto Egitto e alla possibilità di applicare tale modello in altre regioni del paese. (Cae)