Decreto crescita: M5S, decontribuzione da gennaio per assunzioni al Sud. Boccia smetta con fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ad un emendamento al decreto Crescita, approvato ieri alla Camera, le imprese del Mezzogiorno, che hanno assunto dal 1 gennaio i lavoratori disoccupati da almeno 6 mesi e che sono quindi esentati dagli oneri Inps per un anno, avranno accesso alla piena decontribuzione. Superiamo così un errore che avrebbe gravato sulle spalle delle imprese, quelle a cui questo decreto é dedicato, che contiene semplificazioni burocratiche e riduzioni delle tasse", così in una nota Leonardo Donno portavoce del MoVimento 5 Stelle e Capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera. "Ma cosa ha detto Francesco Boccia proprio ieri? Che le imprese del Sud avrebbero perso 4 mesi di decontribuzione: un'altra fake news del PD smentita dal MoVimento 5 Stelle con i fatti e non solo con le parole come sono abituati a fare loro. Voglio ricordare a Boccia che in realtà é stato l'ex Direttore generale dell'Anpal ad emanare un decreto rispetto a questa norma sulla decontribuzione per il biennio 2019-2020, introducendo in Legge di bilancio che la decontribuzione sarebbe partita dal 1 di maggio. Boccia che è in commissione Bilancio, come faceva a ignorare questa realtà? Quando è stato il momento di votare l'emendamento, visto che non l'ha letto, ha votato contro? Tra l'altro proprio il Pd di Boccia aveva abolito la norma che dava la decontribuzione per due anni. Dopo aver affossato il Sud, l'unico contributo che riesce a dare il Partito Democratico è in termini di falsità e disinformazione!", ha concluso il portavoce del MoVimento 5 Stelle. (Ren)