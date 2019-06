Milano: spacciano vicino a parco Sempione, arrestati due pusher

- La Polizia di Stato ha arrestato nelle vicinanze del parco Sempione, in due distinti interventi, due uomini pluripregiudicati originari del Gambia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana già confezionate. I controlli, svolti dagli agenti del Commissariato Centro Nel primo intervento, alle ore 18.15 di ieri, i poliziotti nel transitare nel perimetro esterno al parco hanno notato un cittadino gambiano di 26 anni che alla vista della volante ha cercato di allontanarsi nascondendosi nell’area boschiva. Gli agenti, poco prima di fermarlo in via Alemagna, lo hanno visto gettare a terra un involucro di colore marrone, subito recuperato, contenente 10 grammi di hashish. Nella perquisizione che ne è seguita, il fermato è stato trovato in possesso di altri 4 pezzi di hashish per un peso complessivo di 50 grammi e 40 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Nel secondo episodio avvenuto in via Paleocapa, angolo Gadio, gli agenti, impegnati, hanno assistito a un compravendita tra un altro cittadino gambiano di 34 anni un 50enne italiano, che ha cercato di nascondersi alla vista dei poliziotti. Lo spacciatore, poco prima di essere fermato, ha gettato a terra un pacchetto di sigarette, immediatamente recuperato, con all’interno 16 dosi già confezionate di marijuana per un peso complessivo di 26 grammi. Nella perquisizione che è seguita, è stato trovato in possesso anche di 1700 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. (Com)