Decreto crescita: Blog delle stelle, giochiamo in attacco per rilanciare il paese

- "Viviamo un momento di congiuntura economica internazionale particolarmente difficile, tutte le economie europee segnano un deciso rallentamento, ed è proprio per questo che non possiamo ricadere negli stessi errori del passato". E' quanto affermato in un post pubblicato sul Blog delle Stelle. "Puntare sull'austerità – si legge nel testo - significherebbe consegnare il Paese alla stagnazione e danneggiare ulteriormente i cittadini che invece, ora, si attendono un ulteriore cambio di passo. Pensiamo che sulla crisi si debba giocare in attacco: ecco perché con il Decreto Crescita convertito in legge alla Camera – ed anche col decreto Sblocca Cantieri – diamo il via ad una serie di interventi espansivi, che saranno di sostegno a imprese e cittadini e da stimolo alla ripresa economica e degli investimenti.È la premessa alla prossima Manovra, che non sarà correttiva, come vorrebbe qualcuno, ma espansiva: taglio della pressione fiscale al ceto medio e taglio del costo del lavoro alle imprese. La fase 2 della nostra azione di governo, nel frattempo, verrà arricchita anche dal Salario Minimo Orario". Ancora, in un altro passaggio del post vengono riportare le principali misure contenute nel decreto Crescita: "Misure che le imprese aspettavano da tempo". Solo per fare un esempio, "una su tutte: l'eliminazione dell'Imu sugli immobili ad uso produttivo. Dal 2019 al 2023 i nostri imprenditori potranno dedurre dal reddito di impresa fino al 100% dell'imposta (dal 20 al 50% nel 2019, 60% nel 2020-21, 70% nel 2022 e 100% dal 2023). Il paradosso fino ad oggi è stato far pagare l'Imu a immobili che producevano ricchezza per tutto il Paese, tassandoli come se producessero rendita. È un'altra ingiustizia fiscale che andiamo finalmente a sanare". (Ren)