Governo: Laforgia (LeU), è una sit-com

- "Sulla politica economica il governo sta navigando a vista. Nessuno dal Governo sa dire come sarà la prossima legge di bilancio. Non ne hanno idea o forse non hanno voglia di farla. Ma l'incertezza non la pagano solo i cosiddetti mercati ma gli italiani. Più che un Governo, sembra una sit-com che però non fa ridere per nulla.' Così Francesco Laforgia senatore di Leu e portavoce nazionale di èViva. (Ren)