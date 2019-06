Economia: Malan (FI), crescita zero. Questo Governo è contro le imprese

- "Dal salario minimo al destino dell'Ilva, questo governo è contro le imprese e i risultati si riflettono nella crescita zero. Il ministro dello Sviluppo economico ha fallito la sua missione non riuscendo a risolvere neanche uno dei dossier caldi di questi ultimi mesi. Promesse fatte e mai mantenute: la flat tax e il taglio del cuneo fiscale, attesi dalle categorie produttive, le grandi opere ferme e mai ripartite anzi affossate dal decreto detto sblocca cantieri che ha fatto ripartire da zero pratiche arrivate al traguardo. All'Italia serve il contrario di questo: meno regole e più chiare". Così il senatore Lucio Malan vicecapogruppo vicario di Forza Italia (Ren)