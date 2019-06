Ue: Di Maio, chiederemo flessibilità per tagliare cuneo fiscale

- "Il governo sta lavorando alla prossima legge di Bilancio anche affrontando con l'Unione Europea la procedura di infrazione e le trattative sulla flessibilita' che verra' concessa per abbassare il cuneo fiscale". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un videomessaggio al Festival del Lavoro promosso dai consulenti del lavoro. "Spero al prossimo vostro evento che si possa festeggiare un primo abbassamento del cuneo fiscale strutturale e per tutti". (Ren)