Roma: Pedica (Pd), sondaggio chiaro, da romani avviso sfratto a Raggi

- ''Il sondaggio di Euromedia Research pubblicato oggi dal Messaggero è chiaro: i romani hanno mandato l'avviso di sfratto al sindaco peggiore che Roma abbia mai avuto". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd. "Quando viene fuori che il 60,8 per cento di chi ha votato Raggi tre anni fa non lo rifarebbe e che oltre il 68 per cento la considera 'incapace', la strada da seguire è una sola ed è quella delle dimissioni - aggiunge Pedica -. Arrivati a questo punto, l'esponente dei 5stelle farebbe più bella figura a lasciare spontaneamente la poltrona di sindaco piuttosto che continuare questa agonia". (Com)