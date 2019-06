Sicurezza: due italiani arrestati per spaccio a Alpignano (Torino)

- Due cittadini italiani di 34 e 32 anni sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Rivoli (provincia di Torino) per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A seguito di attività info-investigativa, gli agenti hanno perquisito l’abitazione dei due uomini ad Alpignano dove sono stati rinvenuti 26 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Nelle stanze da letto dei due, gli agenti hanno trovato denaro contante per oltre 2000 euro. (Rpi)