Turismo: Tirana attira sempre più turisti da Paesi Bassi, Regno Unito e Canada (2)

- Diversi visitatori stranieri, attratti dalla cultura del paese balcanico, hanno visitato il Bunk'Art Museum. Ad attirare l’attenzione dei visitatori è la storia di questo museo, un ex bunker costruito dal dittatore Enver Halil Hoxha nel 1978 come rifugio per i leader comunisti, con 106 stanze, ora dedicate all'arte e alla storia. Inoltre, molto gettonata fra i turisti è piazza Scanderberg con la famosa statua equestre, oltre alla moschea di Et'hem Bey e al castello di Tirana. (Alt)