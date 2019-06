Venezuela: ministro Esteri Arreaza, paese al centro di "complessa disputa storica" (3)

- Per Arreaza, "non è possibile analizzare la realtà sociopolitica del Venezuela senza comprendere la radice del conflitto storico in corso. Da un lato, bisogna considerare che la nostra America Latina e i Caraibi sono un continente in disputa perenne. A partire dal XVIII secolo, molto prima di instaurare le note dottrine di dominio annessionista, i 'padri fondatori' degli Stati Uniti già affermavano che, una volta che la popolazione sarebbe cresciuta a sufficienza, avrebbero strappato alla corona spagnola i domini nella America ispanica, uno per uno. Sebbene il paese nordamericano abbia combattuto per la propria indipendenza contro l'impero inglese, non sostenne mai i processi di indipendenza delle colonie spagnole, simili alle loro, almeno in linea di principio. Già allora, a Washington non volevano vedere la nascita di popoli liberi, volevano conquistare l'intero continente ed esercitare il proprio dominio in quello che consideravano l'emisfero occidentale. La dottrina Monroe, il Destino Manifesto, il Corollario Roosevelt, i Sistemi Panamericani e Interamericani, i colpi di stato, le invasioni, gli interventi di tutti i tipi, le basi militari, la falsa lotta contro la droga, strappare territori direttamente e quant’altro: l'obiettivo - sostiene Arreaza - è sempre stato lo stesso". (segue) (Res)