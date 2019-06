Venezuela: ministro Esteri Arreaza, paese al centro di "complessa disputa storica" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso, per il ministro degli Esteri "già si prefigurava il carattere imperialista - espansionista che avrebbero acquisito gli Stati Uniti e che già nel 1829 veniva denunciato da Simón Bolívar, come profeta geopolitico, 'gli Stati Uniti sembrano destinati dalla Provvidenza a piegare con la fame e la miseria l’America intera in nome della libertà'. Si tratta quindi del diritto all'esistenza dei popoli e delle nazioni libere, di contro accettare con rassegnazione ad essere semplici domini dell'impero americano, ridotti in schiavitù e al servizio del metabolismo di controllo sociale del capitale". "Al centro di questa disputa storica che non conosce pause, e nessuna tregua, c'è il Venezuela. Il nostro paese, per ragioni geografiche e geologiche, possiede grandi ricchezze e, cosa più importante, ha una popolazione di origine indomita, ribelle, libertaria, antimperialista per definizione. I conquistatori europei hanno attraversato il Sud America diverse volte alla ricerca del famoso "Dorado". Anche se non se ne sono resi conto quattro secoli fa, quelle terre che cercavano con disperazione, sono quelle che oggi appartengono al territorio sacro della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Tuttavia, già alla fine del XIX secolo, mentre si sviluppavano le fauci dell'impero americano, l'apparizione del petrolio e dei suoi usi iniziò ad attirare tutta l'avidità verso l'immensa ricchezza energetica del paese". (segue) (Res)