Venezuela: ministro Esteri Arreaza, paese al centro di "complessa disputa storica" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arreaza prosegue la sua riflessione affermando che "dal mese di febbraio 2018, quando Washington ha dato l'ordine diretto alla delegazione venezuelana dell'opposizione di rifiutarsi di firmare l'accordo derivante dal processo di dialogo svolto nella Repubblica Dominicana per mesi, ha inizio questo capitolo della disputa storica, i cui seguiti li stiamo vivendo dal gennaio di quest'anno". Per il ministro "mai prima d'ora i portavoce e funzionari di alto livello del governo americano si sono presentati apertamente e pubblicamente come i leader e i promotori di un colpo di stato, di un blocco e di minacce di guerra contro il Venezuela". Arreaza fa quindi riferimento a quelle che definisce le "dichiarazioni guerrafondaie" del consigliere per la Sicurezza Usa, John Bolton, "per tentare di strangolare il popolo venezuelano, far collassare l'economia e indurre un cambio di governo con la forza". "La Rivoluzione Bolivariana non è un partito o una coalizione di partito di circostanza, non dipende né risponde a nessun potere economico o corporazione, né tanto meno una casta burocratica aggrappata al potere. La Rivoluzione è un fenomeno sociopolitico, culturale, che ha il sostegno incessante delle maggioranze tradizionalmente escluse dal processo decisionale, le cui radici si afferrano nelle profondità dell'identità storica del popolo venezuelano. Non esiste, né esisterà, impero, per quanto potente, capace di cancellare dalla faccia della terra, un corpo e un processo sociale così radicati come il Chavismo", aggiunge Arreaza. (Res)