Dl crescita: Lezzi, piena decontribuzione per le imprese

- "Francesco Boccia ieri ha detto che il Sud avrebbe perso 4 mesi di decontribuzione per le imprese del Mezzogiorno, che se assumono lavoratori disocupati da almeno 6 mesi, sono esentate dagli oneri Inps per un anno. La realtà è che l'ex Direttore generale dell'Anpal aveva emanato un decreto rispetto a questa norma sulla decontribuzione per il biennio 2019-2020, che avevo fatto introdurre in Legge di bilancio, che avrebbe fatto partire la decontribuzione dal 1 di maggio. Nel Decreto crescita però abbiamo approvato un emendamento che sana questo errore: le imprese che hanno assunto a partire da gennaio, hanno e avranno la piena decontribuzione”. Così in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi. “Boccia che è in commissione Bilancio, come faceva a ignorare questa realta – ha chiesto -? Quando è stato il momento di votare l'emendamento, visto che non l'ha letto, ha votato contro? Tra l'altro proprio il Pd di Boccia aveva abolito la norma che dava la decontribuzione per due anni”. “Sarebbe il caso di studiare di più e meglio, altrimenti quando si parla poi vengono date false informazioni", ha concluso il ministro. (Ren)