Roma: Ps arresta latitante internazionale a Primavalle, dovrà scontare l'ergastolo

- Questa mattina, gli agenti della Squadra mobile della Questura di Roma hanno tratto in arresto Gabriel Slabu, romeno di 21 anni, per i reati, in concorso, di rapina, lesioni personali aggravate, tentato omicidio volontario (reato punito dalla legislazione tedesca con la pena dell'ergastolo) destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso, in data 20.03.2019, dal Tribunale di Mulheim (Germania). Il giovane, il 24 febbraio 2018, all'01 di notte, a Mulheim an der an Ruhr, regione della Renania settentrionale, distretto di Dusseldorf, in Germania, era entrato in un appartamento con l'intenzione di commettere un furto. In casa, però, c'era il proprietario, e Slabu, per proseguire la rapina, ha colpito l'uomo con 3 colpi d'ascia al cranio e al volto, insieme ai suoi due complici Petru Ciprian Calvan e Marian Alexandru Anghel. Grazie a una intensa ma rapidissima attività d'indagine, che segnalava la possibile presenza del latitante a Roma, la Polizia di Stato ha rintracciato Gabriel Slabu nel quartiere Primavalle, all'esterno di una struttura occupata abusivamente da numerosi cittadini romeni. (Rer)