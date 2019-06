Segrate: rapinano banca nel milanese, due uomini fuggono con 15 mila euro

- Due uomini hanno rapinato ieri la filiale della Banca popolare di Sondrio in via Fratelli Cervi a Segrate, comune dell’hinterland occidentale di Milano. I due malviventi si sono introdotti con il volto coperto e minacciando il personale con dei taglierini si sono fatti consegnare 15 mila euro in contanti. I due sono poi fuggiti a piedi. Nessuna persona è rimasto ferita. Indagano i carabinieri della compagnia locale. (Rem)