Monterotondo: Cc arrestano uomo violento con la compagna a Fonte Nuova

- I carabinieri della stazione di Mentana hanno arrestato, in flagranza di reato, un 44enne di origine romena, a Fonte Nuova, dopo una richiesta d'aiuto da parte della compagna convivente che era stata aggredita e picchiata per futili motivi. All'arrivo dei militari l'uomo ha continuato ad inveire contro la vittima colpendola con un pugno al petto. Il 44enne è stato arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza di Mentana, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Tivoli. L’intervento dei Carabinieri si innesta in un più ampio progetto di tutela delle vittime vulnerabili organizzato dalla Procura della Repubblica di Tivoli, dove opera da tempo un pool di magistrati specializzati nei reati di violenza di genere. (Rer)