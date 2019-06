Monterotondo: Cc Montelibretti trovano spacciatore con 10 grammi di cocaina, arrestato

- In Montelibretti, i carabinieri della locale Stazione, impegnati in controlli alla circolazione stradale lungo la Ss 4 Salaria, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 35enne originario della provincia di Lecce. Il giovane, a seguito di perquisizione veicolare e personale, è stato sorpreso con 10 grammi di cocaina, nascosti nel marsupio. Dopo gli accertamenti di rito, l’arrestato è stato tradotto presso le camere di sicurezza di Monterotondo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Tivoli. (Rer)